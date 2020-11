Micetopia krijgt launch-trailer

Vecht vanaf vandaag als een dappere muis in Micetopia!

Vorige week lieten we jullie weten dat het avonturen-platformspel Micetopia eerdaags naar de Nintendo Switch ging komen. Om te vieren dat deze game vanaf vandaag te spelen is op Nintendo’s hybride console is er een launch-trailer uitgebracht. Ben je benieuwd geworden naar deze trailer? Bekijk dan de video onderaan dit artikel.

In Micetopia speel je als een dappere muis waarmee je moet vechten, springen en een wereld vol mysteries moet verkennen. Het spel speelt zich af in de middeleeuwen in een vreedzaam dropje waar alle muizen wonen. Jammer genoeg worden alle muizen op een dag ontvoerd en blijf alleen jij nog over. Weet jij ieder muisje te redden en gekroond te worden met de titel held van Micetopia?