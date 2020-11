Hexagroove: Tactical DJ krijgt European Festival expansion

Muzikaal aan de slag met deze nieuwe European Festival expansion

Ritme-strategiespel Hexagroove: Tactical DJ is al een tijdje beschikbaar voor de Switch. In het spel kun je als een DJ muzikale loops combineren en je muziek afstemmen naar de energie van je publiek. Nu is aangekondigd dat het spel een expansion krijgt in de vorm van Europeaanse festivallen. Deze expansie is vanaf 3 december beschikbaar.

in Hexagroove: Tactical DJ zijn tien verschillende genres om uit te kiezen als je muziek aan het maken bent. Gaandeweg kun je steeds meer muziek, DJ-trucjes en draailocaties ontgrendelen. Je kunt ook samen met je vrienden spelen, het spel biedt mogelijkheid van 1-4 spelers lokaal. In deze nieuwe expansion komen er verschillende dingen bij. Zo heb je 30 nieuwe doelen om te halen, 96 instrumentenloops, twee nieuwe genres en een nieuw podium!

Benieuwd naar het spel en de expansie? Bekijk hieronder een trailer!