Doom Eternal komt nog steeds naar de Switch maar niet meer fysiek

Bethesda heeft bevestigd dat de Switch-versie van Doom Eternal nog steeds in ontwikkeling is, maar dat de fysieke versie is geschrapt. Onlangs ontstonden er vraagtekens bij fans toen de winkel Gamestop klanten benaderde die de fysieke versie hadden besteld. De winkel kwam met slecht nieuws voor de klanten, namelijk dat deze was geannuleerd. Hierdoor kwamen er vragen over de Switch-versie van de game, maar nu is duidelijk dat alleen de fysieke versie is geannuleerd.

Origineel stond Doom Eternal gepland voor eind 2019 en zou de game op alle platformen tegelijkertijd uitkomen. De game werd echter vertraagd naar maart, terwijl de Switch helemaal geen release datum kreeg. Tot nu toe staat de game op de planning om ergens in 2020 uit te komen. Hieronder kun je het statement van Bethesda lezen:

“While Doom Eternal is 100% on track for an imminent digital-only release on Nintendo Switch, the absence of a physical release at retail resulted in cancelled pre-orders. Affected customers will receive full refunds and should contact their preferred retailer for more information.”