Destropolis komt volgende week naar de switch

Knal, schiet en vecht jouw weg door een stad gemaakt van blokken!

Vecht in een futuristische minimalistische stad en maak alles wat je tegen komt kapot. Dat is de samenvatting van het nieuwe spel Destropolis, van No Gravity Games, die vanaf volgende week verkrijgbaar zal zijn in de Nintendo eShop.

In dit spel ben je zelf een blokje, en al jouw tegenstanders ook. Toch is het lastig om rechtop te blijven staan met zo veel vijanden! Speel alleen of lokaal met vrienden.

Destropolis is vanaf 27 november verkrijgbaar.