[Review] Just Dance 2021

Is het in Just Dance 2021 nog steeds een feest om te dansen?

Het is alweer 11 jaar geleden dat Ubisoft de eerste Just Dance uitbracht. Sindsdien is het ze gelukt om elk jaar traditiegetrouw met een nieuwe Just Dance te komen. Gelukkig is het Ubisoft ook dit jaar weer gelukt en kunnen we sinds een week aan de slag met hun nieuwste titel, namelijk Just Dance 2021. Vorige jaar vierde Just Dance hun eerste decennium met een nieuwe gamemodus, maar zal er ook dit jaar weer iets nieuws tussen zitten of is dit deel weer veel van hetzelfde? Je leest het in deze review.

All you gotta do is just dance!

Inmiddels heeft vrijwel iedereen wel eens Just Dance gespeeld of kent de naam van deze serie. In deze spellen dans je op jouw favoriete liedjes en volg je de dansbewegingen van de coach met één Joy-Con of smartphone in je hand. De bewegingen die je moet volgen staan trouwens ook linksonder op het scherm afgebeeld. Voor zowel de beginnende als voor de ervarene dansers is het spel te spelen, want er zijn makkelijke en moeilijke choreografieën aanwezig.

Gameplay

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, er is in Just Dance 2021 vrijwel niks veranderd. Het enige wat mij is opgevallen is dat het scorescherm nu een stuk duidelijker en, naar mijn mening, een stuk mooier is geworden. Tevens heeft het Mojo-apparaat, waar ik later nog op terug kom, een kleine makeover gehad. De gamemodus die vorig jaar werd toegevoegd is nu zelfs helemaal verdwenen en daar is jammer genoeg niks nieuws voor in de plaats gekomen. Uiteraard werkt het registeren van de bewegingen hartstikke goed en zien de menu’s er zelfs naar een paar jaar nog erg verfrissend uit. Toch had ik graag wat meer innovatie willen zien in deze nieuwe titel.

Zoals we van Just Dance gewend zijn kunnen alle nummers natuurlijk los van elkaar gespeeld worden, maar je kunt er ook voor kiezen om op afspeellijsten te dansen. Deze kunnen overigens ook zelf gemaakt worden. Soms heb je misschien geen zin om zelf een liedje uit te zoeken of weet je niet op welke je wilt dansen. Dan komt de World Dance Floor goed van pas. In deze online-modus kun je namelijk tegen alle andere spelers over de hele wereld dansen. Een voorbeeld van de mogelijke evenementen is een toernooi. Hier worden in totaal drie willekeurige liedjes gekozen waar je dan met iedereen tegelijkertijd op kan dansen. Diegene die het beste heeft gedanst wint dan. Ook verschijnt er zo nu en dan een Happy Hour waarin iedereen één uur lang gratis op de liedjes van Just Dance Unlimited kan dansen. Een mogelijkheid om online alleen met vrienden te spelen is er nog niet. Wellicht leuk om dit volgend jaar toe te voegen Ubisoft?

Dansen wordt beloond!

Ook dit jaar zijn er weer enorm veel verzamelvoorwerpen te verkrijgen. Zo zijn er maar liefst 166 avatars, 101 skins, 159 bijnamen en 101 stickers. Al deze voorwerpen kun je bijvoorbeeld bemachtigen door op een bepaald liedje te dansen, een megastar te behalen of door deze vrij te spelen met het Cadeau-apparaat. Elke keer als je danst krijg je namelijk de zogeheten Mojo. Deze Mojo-munten kun je dan vervolgens in het Cadeau-apparaat stoppen waarnaar je een willekeurig item krijgt voor in je verzameling. Ondanks dat dit geen nieuwe functie is, geeft het dansers wel motivatie om door te blijven dansen zodat ze vervolgens alles kunnen verzamelen.

Audiovisueel

Net zoals elk jaar hebben vrijwel alle coaches weer prachtige, kleurrijke outfits aan. Tijdens sommige nummers veranderen deze kleren zelfs van kleur, wat er erg cool uitziet. Tevens zien de achtergronden er goed uit en bewegen deze soms zelfs mee met de manier hoe je danst. Alhoewel dit de eerste keer misschien af kan leiden voelt het wel super tof aan. Het lijkt dan namelijk net alsof je zelf de achtergrond verschuift. Wat wel jammer is, is dat een paar achtergronden iets minder spannend zijn dan de andere.

Niet geheel onbelangrijk is de muziek. Hier moet je tenslotte op dansen en dan is een leuke selectie nummers toch wel fijn om te hebben. Net zoals de vorige delen in de Just Dance-serie bevat ook Just Dance 2021 weer 40 nieuwe liedjes (exclusief de nummers in de kids-modus). Persoonlijk vind ik de muziekkeuze van dit jaar een stuk leuker dan die van Just Dance 2020. Uiteraard zitten er nieuwe recente hits tussen zoals Ice Cream van BLACKPINK & Selena Gomez, Rain On Me van Lady Gaga & Ariana Grande en mijn meest favoriete nieuwkomer Paca Dance van The Just Dance Band. Ook zijn er natuurlijk wat oudere nummers aanwezig zoals In The Navy van The Sunlight Shakers, wat overigens een cover is en niet het origineel, en Bailando van Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy.

Echter blijft het niet bij deze 40 nummers. De eerste maand nadat je deze titel hebt aangeschaft krijg je namelijk Just Dance Unlimited. Hierdoor krijg je voor 30 dagen gratis toegang tot de volledige Just Dance-catalogus, wat maar liefst 600 nummers zijn. Tijdens mijn dagen met Unlimited heb ik gemerkt dat er echt een hele wereld voor je open gaat. De hoeveelheid nummers is echt bizar en zal door alle verschillende choreografieën niet snel vervelen. Het is enigszins jammer dat je na deze maand zult moeten betalen voor het abonnement als je al deze nummers wilt behouden, maar ik denk zeker dat het bedrag van 30 euro per jaar het zeker waard is. Dit omdat je echt enorm veel extra content krijgt. Mocht je dat bedrag toch te veel vinden kun je natuurlijk altijd nog meedoen met elke Happy Hour.

Conclusie

Helaas is Just Dance 2021 veelal van hetzelfde en daardoor niet heel spannend, maar dat wilt zeker niet zeggen dat deze titel slecht is. De selectie aan nummers waarop je dit jaar kunt dansen is enorm sterk en een groot deel van de danspasjes wordt niet hergebruikt. Het is leuk dat je door te dansen beloond wordt met verschillende dingen zoals stickers en bijnamen. Hopelijk komt er volgend jaar weer iets van een nieuwe modus, maar tot die tijd is Just Dance 2021 zeker vermakelijk.

Eindcijfer: 7,2