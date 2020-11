PUMA komt met speciale Nintendo sneakers

Loop erbij met het ultieme Nintendo-gevoel aan je voeten!

Sportmerk PUMA heeft zijn kalender voor zijn aankomende sneakers in de Verenigde Staten geüpdatet. Hierin staat aangekondigd dat eind deze maand speciale Mario-sneakers verkrijgbaar zijn voor de Amerikaanse klanten. Deze sneakers hebben thema’s die overeen komen met de drie spellen die vertegenwoordigd zijn in Super Mario 3D All-Stars.

Ook nieuw is de Future Rider NES sneaker met NES thema, voor de echte retro Nintendo fan. Het ontwerp toont de NES Power-knop op de zijkant van de schoen die in de herkenbare NES kleuren is ondergedompeld. De cover van de originele Super Mario Bros. siert de lip, en de zool met het lava uit Bowsers kasteel maakt de schoen helemaal af. De Mario-sneakers zijn vanaf 27 november te koop via de Amerikaanse site van Puma. De speciale NES-sneaker is aangekondigd voor 4 december.

Check de nieuwe designs hieronder:





Future Rider – Mario 64TM





Clyde – Super Mario SunshineTM





RS-FAST – Super Mario GalaxyTM





Future Rider – NESTM