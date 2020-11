Hyrule Warriors: Age of Calamity krijgt launch-trailer

Ga op avontuur en red hyrule van de ondergang

Morgen zal Hyrule Warriors: Age of Calamity voor de Nintendo Switch worden uitgebracht en Nintendo heeft daarbij een launch-trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen. In de trailer zien we hoe Zelda de vier Uitverkorenen moedt inspreekt om de strijd tegen Ganon aan te gaan. Wij zijn enorm enthousist over de game, iets wat je in onze spoilervrije review kunt lezen.

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich 100 jaar voor Breath of the Wild af. In dit spel is het aan jou om de ondergang van Hyrule te voorkomen. De gameplay is een mix tussen die van Zelda en de Warriors-spellen. Het is aan jou om deze hordes vijanden, en uiteindelijk Ganon, te verslaan met sterke wapens en magische Sheikah-krachten. Gelukkig heb je in dit spel niet alleen Link, maar ook Zelda en de vier Uitverkorenen, Daruk, Mipha, Revali en Urbosa, die jou tijdens deze strijd komen helpen.

