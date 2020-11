Engelse versie Persona 5 Scramble onderweg bij Aziatische retailers

Is de Westerse release van Persona 5 Scramble toch weer een stukje dichterbij?

In februari 2020 kwam Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers uit in Japan. Deze hack and slash versie van Persona 5 is ook op de Switch te spelen. Een lange tijd hebben we niks gehoord over een Westerse release met Engelse ondersteuning, maar nu lijkt er toch een beetje licht in de duisternis te schijnen.

Bij een aantal retailers in Indonesië, Pakistan en Singapore is een listing verschenen voor Persona 5 Scramble met Engelse ondersteuning. Niet alleen dat, ook wordt er een releasedatum bij vermeld. Het spel is vanaf 23 februari 2021 beschikbaar bij eerder vermelde retailers. PS Enterprise uit Indonesië heeft bevestigd dat hun leverancier heeft gemeld dat het spel inderdaad volgend jaar februari met Engelse ondersteuning uitkomt. Voor een Amerikaanse en Europeaanse release is helaas nog geen nieuws, maar we wachten hoopvol af!