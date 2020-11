When the Past Was Around release verplaatst naar december

De Switch release van point-and-click When the Past Was Around is verplaatst naar december

Point-and-click spel When the Past Was Around, van Toge Productions en Mojiken Studio heeft de releasedatum verplaatst. Het spel is nu vanaf december beschikbaar in de Nintendo eShop. Wanneer in december precies is nog niet bekend, maar het wordt ongeveer midden december. Eerder was het spel al een keer vertraagd, het zou eigenlijk deze zomer uitkomen. Nu is het helaas een tweede keer gebeurd. We moeten dus nog even wachten op de Switch versie van het spel.

Het spel gaat over Edda. Ze is 20 jaar oud en heeft zichzelf een beetje verloren in de zoektocht naar de liefde. Dan komt ze The Owl tegen. Het verhaal gaat over deze twee geliefden en de avonturen en pijn die de relatie met zich meebrengt. Langzaam kom je steeds meer te weten over Edda’s verleden en ontrafel je alle geheimen.