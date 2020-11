[Review] Metaverse Keeper

Weet deze roguelike ons te boeien? Je leest het in onze review!

Het roguelike-genre is tot dusver goed vertegenwoordigd op Nintendo’s hybride console. Sparks Games doet hier nog een duit bij in het zakje en brengt ons Metaverse Keeper, een dungeon crawler met roguelike-elementen. Is Metaverse Keeper een ware topper? Lees het in onze review!

Het verhaal van de Metaverse

In het verhaal van de game zijn verschillende alternatieve universa met elkaar verbonden middels de metaverse. Deze metaverse kan alleen in balans blijven door middel van de energie die erdoorheen stroomt. Een kwaadaardig figuur gebruikt deze energie echter voor zijn eigen doeleinden. Door het om te zetten in zogeheten Fel zijn slechteriken in staat sterker te worden dan voorheen. Om te voorkomen dat de metaverse instabiel wordt, heeft een raad van mysterieuze leiders helden opgeroepen om deze dreiging te stoppen: de Metaverse Keepers..

Elk level is anders

Je zal in het spel steeds met één van de helden afdalen naar een level vol vijanden. Elk level is steeds willekeurig gegenereerd, waardoor de kans dat je hetzelfde level nogmaals tegenkomt minimaal is. Dit is een eigenschap van het spel wat we vaker tegenkomen in roguelike-spellen. Het doel van het spel is om in elk level wat je speelt de vijanden en baas te verslaan en elke mogelijke uithoek te verkennen. Verspreid over de levels zijn namelijk verschillende schatten in de vorm van wapens, munten, energiebollen en chips te vinden. Met de energiebollen en munten kan je weer andere upgrades en versterkingen voor je helden kopen.

Doordat het spel een grote variatie aan wapens en upgrades kent, blijf je spelen om alles ontgrendeld en uitgeprobeerd te hebben. De verschillende wapens zijn soms hilarisch en absurd te noemen. Zo kan je je vijanden klein krijgen met bowlingballen, een fles of een heus 8-bit pistool. Daarnaast zijn er nog extra helden die je kan vrijspelen met elk hun eigen unieke vaardigheden. Door je op deze manier een weg door de levels te banen met een steeds sterker wordende held zal je hopelijk de eindbaas trotseren.

Ontwijk de vijand

Er zijn verschillende aanvallen in het spel om de vijanden klein te krijgen. Met het wapen wat je in je hand vasthoud kan je de standaardaanval uitvoeren. Met een druk op de X-knop gebruik je je secundaire wapen. Deze doet vaak meer schade, maar kent ook een cooldownperiode na gebruik. Met de linkerschouderknop leg je bommen neer die kristallen in de omgeving doen ontploffen om zo bij gebieden te komen die eerder niet toegankelijk waren. Al met al is je een redelijk uitgebreide moveset gegund om je vijanden de baas te kunnen zijn.

Al snel bij het beginnen van het spel valt op dat het richten automatisch gebeurt. Je slaat en schiet feitelijk in dezelfde richting die je oploopt. Hierdoor komt het vaak voor dat je niet anders kan dan extreem dicht bij vijanden in de buurt komen. Naar mijn mening zou het logischer zijn geweest als het het rechter pookje van de Switch mee zou helpen met het richten. Nu berust een hoop van de tactiek van de game op het tijdig ontwijken van je tegenstanders. Het helpt ook zeker niet mee dat de personages zich redelijk traag voortbewegen. Om je uit benarde situaties te helpen heeft het spel elk karakter wel zijn eigen unieke ontwijkbeweging gegeven. Deze zal je vaak moeten gebruiken, maar helaas kent deze na 3 maal gebruik ook een cooldownperiode. Naast dat dit de moeilijkheidsgraad van het spel omhoog helpt, is het ook zeer frustrerend te noemen.

In cartoonstijl met je maten

Het grootste pluspunt van Metaverse Keeper is de cartoon-achtige stijl waarin het spel is vormgegeven. Deze stijl past ontzettend goed bij de vaak absurdistische situaties waarin je terechtkomt. De vijanden variëren van reusachtige robotplanten tot gemuteerde katjes. Alle animaties zijn vloeiend en mooi geanimeerd en helpen (ondanks de trage besturing) een vlotte spelervaring te bewerkstelligen. De personages zien er uniek uit en zijn daardoor herkenbaar. De verschillende levels zijn kleurrijk en gevarieerd vormgegeven. Door de eerder genoemde willekeurigheid van de levels zullen ze niet snel vervelen. De muziek van het spel is verder niet memorabel te noemen.

Wat ik ook als groot pluspunt zie is de aanwezigheid van een lokale en online co-op modus. Dit vergroot de replay-waarde aanzienlijk doordat je nu met in totaal 4 man de levels kan verkennen. De lokale co-op zorgt voor veel hilariteit en dan blijkt Metaverse Keeper leuker als game om samen te spelen met vrienden. De online co-op heb ik echter niet uit kunnen proberen, omdat ten tijde van het schrijven van deze review er geen online kamers te vinden waren.

Bugs en glitches

Tijdens de korte speeltijd die ik met het spel heb doorgebracht ben ik relatief veel bugs en glitches tegengekomen. Zo is het spel op momenten gaan haperen als er veel tegenstanders in beeld kwamen. Ook heb ik tweemaal een moment gehad waarop de game letterlijk crashte en het beeld stil bleef staan. Het spel is voor PC-spelers op Steam te krijgen waarbij vermeld staat dat het om een vroege toegang gaat. Dat betekent dat bugs en glitches nog aanwezig kunnen zijn in het spel. Bij de vertaling naar de Switch zijn deze dus nog niet verholpen. Iets wat mogelijk met patches verholpen zal worden in de toekomst.

Conclusie

Het concept van de game is vrij simpel en met de huidige keuze uit games niet erg origineel te noemen. Maar hoewel Metaverse Keeper op het eerste oog een dertien in een dozijn roguelike lijkt, blijkt er nog best wat spelplezier in verborgen te zitten. De vele upgrades en wapens die te ontgrendelen zijn en ook het toevoegen van lokale en online co-op zorgen ervoor dat je langer zoet bent met de game dan je in eerste instantie zou verwachten. De trage besturing als ook de aanwezigheid van meerdere bugs en glitches doen de spelervaring geen goed. Al met al is Metaverse Keeper een game met veel potentie, maar waar nog wel het nodige aan gesleuteld moet worden.

Eindcijfer: 6,7