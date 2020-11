[Review] Hyrule Warriors: Age of Calamity (spoilervrij)

Hordes monsters vechten in een pre-Calamity Hyrule. Wie wilt dat nou niet.

Eerder deze maand publiceerden wij al onze preview van het spel, maar het is nu tijd voor een eindoordeel. Ik zeg je nu alvast ik heb ontzettend genoten van het spel. Wees gerust in deze review zal ik geen verhaalmomenten benoemen of onaangekondigde vechters onthullen, zodat alles in het spel nog een verrassing blijft.

I think you’re now ready, ready to hear what happened 100 years ago

In Age of Calamity spelen we het verhaal van voor de Calamity begon. We zien Hyrule letterlijk in brand staan en krijgen nu een beetje inzicht in hoe alles voor de massale vernietiging eruit zag. Niet alleen het stadje bij Hyrule Castle, maar ook gebieden in Hyrule field zijn stukken minder verwoest.

Je kunt helaas niet zo vrij rondlopen als in Breath of the Wild, maar het is geweldig om terug te zijn in Hyrule en te zien hoe alles voor de vernietiging was. Je zult alle grote gebieden afgaan van de Yiga Clan hideout tot de Lost Woods. Iedere locatie is een genot om tot de bodem te verkennen. Om spoilers te voorkomen zal ik echter niet in details gaan. Het enige wat ik mee wil geven is dat er genoeg humor in het spel zit en er wat onverwachte elementen zijn.

Ieder personage is uniek

Het spel bevat zes unieke Champions. Je denkt misschien zes?! Ja zes, want Link en Zelda behoren namelijk ook tot de Champions van Hyrule. Het fijne aan Hyrule Warriors is dat elk personage echt uniek is. Niet alleen in combinaties, maar iedereen heeft gewoon zijn eigen unieke voordelen. Urbosa kan bliksem opladen voor extra krachtige aanvallen en Revali kan dan weer vliegen en makkelijk uit de lucht aanvallen. Mipha daarentegen kan zichzelf helen en Daruk heeft weer toegang tot zijn Protection-vaardigheid.

Naast deze zes zijn er nog een aantal speelbare personages (welke exact ga ik niet noemen). Elk van deze personages is een volledig unieke spelers met zijn eigen aanvallen en wapens. Ik bleef enorm onder de indruk van hoeveel moeite er is gestoken in de aanvallen, combo’s en wapens die worden gebruikt. Helaas zijn er echter maar twee personages die meerdere echt unieke wapens hebben. Wie dat zijn zul je ontdekken in het spel.

Apart van dat ze allemaal hun eigen aanvalscombinaties hebben, hebben ze ook nog eens hun eigen variaties op een aantal algemene elementen. Zo kan namelijk iedereen de Sheikah Slate gebruiken inclusief de vaardigheden die erbij horen. Cryonis, Stasis, Bomb en Magnesis hebben subtiele veranderingen op basis van wie je kiest. Zo gooit Link een aantal bommen achter elkaar, terwijl Zelda een grote bom bestuurt die kleintjes uitspuwt. Het zijn van die kleine dingen, maar het zorgt ervoor dat de gameplay gevarieerd blijft.

Tot slot heb je gedeelde voorwerpen in het spel die je kunt gebruiken. Dit zijn de rods en voedsel. Wanneer je een Wizard verslaat ontvang je een rod van het desbetreffende element, dus vuur, ijs of elektriciteit. Wanneer je deze gebruikt, zal de balk leeglopen en kan die alleen weer bijgevuld worden door het verslaan van een vijand met het bijbehorende element. Hetzelfde geldt voor voedsel. Het bijvullen van je levens gaat door middel van het eten van appels. Wanneer je balk leeg is zul je geen levens meer kunnen aanvullen tot je weer nieuw voedsel hebt gevonden. Het vult namelijk ook niet bij tussen missies in. Hoe vol deze balken zitten is gedeeld over je speelbare personages, wees dus slim in het gebruik hiervan. Voedsel is namelijk niet altijd even makkelijk te krijgen.

Ook brengt Tecmo meer diversiteit naar de vijanden. Natuurlijk zitten alle standaard vijanden zoals de Moblins en Lynels in het spel, maar naast de gebruikelijke kleurvarianten zijn er nu ook varianten met elementen. Denk hierbij aan een Fire Guardian of een Electric Lynel. Elk van deze heeft weer wat andere aanvallen waarvoor je dus ook weer andere tactieken moet aanhouden.

Veel content

Na ongeveer 16 uur was ik door het hoofdverhaal heen en met ongeveer 26 uur had ik ongeveer 55% van de wereld uitgespeeld. Dit allemaal op de normale moeilijkheidsgraad. Er zit geen Adventure optie in het spel zoals in de eerste Hyrule Warriors. Na het uitspelen van het verhaal krijg je echter leuke nieuwe functies waardoor het spel een hogere herspeelbaarheid krijgt. Daarnaast zul je echt veel tijd kwijtraken aan het voltooien van het spel door de verschillende voorwerpen die je nodig gaat hebben.

Wat geweldig is in de extra opties is de toegang tot echt extreem lastige gevechten. Zo is er een level waar ik tegen vijf Guardians tegelijk moest vechten. Dit gevecht heb ik overigens nog steeds niet kunnen halen.

De muziek is een prachtige mix van aangepaste Breath of the Wild muziek en nieuwe nummers. De soundtrack is tevens heel makkelijk te luisteren in een ingebouwde muziekspeler. Iets wat ik meerdere malen heb gedaan.

Technisch niet altijd even soepel

Grafisch ben ik best onder de indruk van Hyrule Warriors. Afgezien van een redelijk lage pop-up afstand zag het spel er zeker op de TV prachtig uit. De framerate is echter niet altijd even optimaal. Zeker in hele grote levels zoals Hyrule Field, of wanneer het hard regent, merk je dat het spel een stuk minder soepel loopt. Dit is vooral in het begin erg irritant, maar naarmate ik verder speelde werd het steeds minder erg en kon ik meer en meer genieten van de positieve aspecten van het spel. Ik heb echter helaas de multiplayer niet kunnen proberen.

Conclusie

Hyrule Warriors: Age of Calamity is nog minder een Warriors-spel dan de oorspronkelijke Hyrule Warriors. Het gebruikt unieke elementen van Breath of the Wild en dat maakt het enorm bijzonder. De terugkeer naar Hyrule was enorm aangenaam en zelfs framerate-problemen bedierven mijn speelplezier niet. Voor iedere Zelda- en Warriors-fan: koop dit spel en je zult echt constant met een lach op je gezicht zitten. Of met frustratie bij de extreem moeilijke extra missies…

Cijfer: 9.0