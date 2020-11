[Preview] Puyo Puyo Tetris 2

Puzzelfanaten opgelet!

In een Nintendo Direct Mini werd onlangs aangekondigd dat er een nieuw deel komt van de crossover tussen Puyo Puyo en Tetris. In Puyo Puyo Tetris 2 kun je weer gaan puzzelen met het bekende Tetris en het iets onbekende fenomeen Puyo Puyo. Het spel verschijnt 8 december, maar wij mochten al even genieten van de kleurrijke game. Ben je benieuwd naar de eerste indrukken van het spel? Lees dan even deze preview door.

Puyo Puyo

Ikzelf was nog niet bekend met het puzzelspel Puyo Puyo. Ik had er wel al van gehoord, maar nog nooit gespeeld. Gelukkig zit er in het spel een optie om je even de basis en gevorderde speelstijlen van Puyo Puyo en Tetris te leren. Puyo Puyo lijkt een beetje op Tetris, maar het is net wat anders. Er zullen geen tetromino’s naar beneden vallen, maar gekleurde Puyo’s, vaak per twee. Het is de bedoeling om setjes te maken van vier of meer Puyo’s met dezelfde kleur. Natuurlijk is dit best gemakkelijk, daarom zul je als je wilt winnen verschillende ‘kettingreacties’ moeten verzinnen om zo een combo op te bouwen.

In het spel zit weer een ‘Adventure Mode’ welke voorzien is van een nieuwe verhaallijn. Spelers zullen opnieuw kennis maken met kleurrijke cast waaronder Ringo, Amitie en Tee. Elk level is voorzien van een cutscene en een gevecht. Soms zul je een potje Puyo Puyo spelen, de andere keer speel je een potje Tetris. Je hoeft niet bang te zijn als beginnend speler; zelfs ik, als Puyo Puyo-leek, kom zonder moeite door de eerste levels. Tot nu toe zijn de meeste gevechten voorzien van de klassieke spelregels: zorg ervoor dat je tegenstander boven de rand uitkomt. Puyo Puyo Tetris 2 brengt ook een nieuwe speelstijl met zich mee: de zogehete Skill Battles. In deze speelstijl zal je een team van drie leden samenstellen, waar ieder speciale vaardigheden heeft.

De gameplay van Puyo Puyo-gevechten en Tetris-gevechten is erg soepel. De blokken en Puyo’s vallen vloeiend naar beneden. In de Tetrispuzzelpotjes zijn er genoeg strategieën; je hebt bijvoorbeeld de Tetris zelf (vier rijen tegelijk wegspelen), maar ook de lastigere T-spins zijn van de partij. In de Puyo Puyo-gevechten zijn er ook genoeg strategieën te vinden zoals het trappetje waar je steeds een Puyo naar beneden kan laten vallen die vervolgens de volgende rij activeert.

Voorlopige conclusie

In de paar uur dat ik Puyo Puyo Tetris 2 heb gespeeld, weet het spel me al te boeien. Er is in elk geval veel te beleven voor de Tetris-fans onder ons. Daarnaast worden de Puyo Puyo-fans ook niet vergeten. Naast de nieuwe verhaallijn zijn er in de game veel terugkerende modi van het eerste Puyo Puyo Tetris spel. Het spel ziet er tot nu toe vrolijk uit en ook de muziek is erg prettig om naar te luisteren. Ik merk wel dat de Puyo Puyo-battles nog lastig vind, maar gelukkig heb ik nog genoeg tijd om mijn vaardigheden te verbeteren. Voor nieuwe fans lijkt de game in ieder geval een waar genot te worden.