Winterupdate voor Animal Crossing: New Horizons komt eraan

Dit jaar zullen Franklin en Jingle nog naar jouw eiland komen voor leuke evenementen.

De winter komt eraan en dat betekend dat het tijd is voor een nieuwe update in Animal Crossing: New Horizons. Vanaf komende donderdag, 19 november, kunnen we aan de slag met deze update. Er worden niet alleen evenementen aan toegevoegd voor thanksgiving en kerst, er worden ook nog een aantal andere elementen toegevoegd en je kan je eiland naar een andere Switch overzetten.

Allereerst kun je Franklin ontmoeten tijdens het Smakenfestijn op 26 november. Tijdens dit evenement moet je Franklink helpen om ingrediënten te verzamelen voor zijn maaltijd. Ook komt Jingle op 24 december langs om Speelgoeddag te vieren. Tijdens deze dag kun je Jingle helpen om cadeautjes uit te delen aan jouw bewoners in ruil voor wat leuke voorwerpen. Daarnaast kun je heel december bij Timmy en Tommy terecht om speelgoed te kopen en kun je bij de zusjes Able jouw te gekke kerstfoutfit scoren.

Verder brengt de update nieuwe emotes en haarstijlen met zich mee. Met de emotes kun je vele houdingen aannemen die jouw eilandbewoners al konden, zoals zitten of yoga oefeningen uitvoeren. Ook komt er een optie waarmee je jouw opslag in jouw huis kunt upgraden naar 2400 plaatsen. Ook kun je met deze update een speler compleet met inventaris en huis of een heel eiland overzetten naar een nieuwe Nintendo Switch.