Trover Saves the Universe krijgt Collector’s Edition

Via Limited Run Games.

Afgelopen zomer heeft Limited Run Games bekendgemaakt dat verschillende spellen een fysieke uitgave zouden krijgen, waaronder Trover Saves the Universe. Vandaag is dan eindelijk het nieuws naar buiten gekomen dat de Collector’s Edition eind deze maand, op 27 november, vooraf te bestellen is op de website van Limited Run Games.

Vaak zitten er in een Collector’s Edition van een game leuke en interessante spullen en dus ook bij die van Trover Saves the Universe. In het pakket zit namelijk een dubbelzijdige poster, maar liefst 14 kaartjes, stickers, een vouwbaar personage en uiteraard de fysieke versie van het spel.

Trover Saves the Universe verscheen 28 november 2019 op de Nintendo Switch. Voor de liefhebbers heb ik de launch-trailer van dit spel hieronder geplaatst.