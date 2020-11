Super Mario 3D All-Stars geüpdatet naar versie 1.1.0

Tijdens het spelen van Super Mario Sunshine kun je nu de GameCube controller gebruiken.

Eind vorige maand maakte Nintendo al bekend dat Super Mario 3D All-Stars vandaag een update kon verwachten. Met deze update is de invert camera control toegevoegd voor alle drie de spellen. Echter is er nog iets nieuws toegevoegd: spelers kunnen in Super Mario Sunshine nu de GameCube controller gebruiken.

Vele Super Mario Sunshine-fans vonden het al jammer dat de GameCube controller niet gebruikt kon worden tijdens het spelen van dit spel. Nintendo heeft daarnaar geluisterd en met de nieuwe update is deze controller dan ook te gebruiken. De GameCube controller kan alleen gebruikt worden als je op de tv speelt en je hebt hier zowel de GameCube controller als de GameCube adapter voor nodig. Omdat de Switch in zijn dock moet staan, kun je de GameCube controller dus niet gebruiken in combinatie met de Switch Lite. Daarnaast blijven de Joy-Con knoppen in het spel zichtbaar en wordt niet weergegeven welke knop van de GameCube-controller je moet gebruiken.