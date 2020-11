Nieuwe LEGO Super Mario-sets aangekondigd

Er komen nieuwe uitbreidingssets, power-uppakketten, personagepakketten en een Makersset uit.

Dit jaar zijn er al redelijk wat LEGO-sets van de LEGO Super Mario-reeks aangekondigd. Dit is schijnbaar een heel groot succes, want komend jaar verschijnen er nieuwe uitbreidingssets, power-uppakketten, personagepakketten en een Makersset. Deze nieuwe reeks is vanaf 1 januari 2021 verkrijgbaar.

De Makersset: Beheers je avonturen! bestaat uit 366 LEGO blokjes waarin je jouw Mario-avontuur volledig kunt aanpassen. Deze set wordt onder andere geleverd met een machine waarin je de werking van drie speciale blokjes kunt veranderen waardoor het spelen nog gevarieerder wordt. Ook komt er een speciale pijp die de spelregels door elkaar gooit en waarbij spelers uitgedaagd worden om een level in een kortere tijd te halen. Deze Makersset zal een prijs krijgen van €59,99.

Verder komen er drie uitbreidingsset uit: Chain Chomp Jungle Encounter (€24,99), Piranha Plant Puzzling Challenge (€29,99) en Wiggler’s Poison Swamp (€39,99). Ook kun je Mario met de nieuwe power-uppakketten veranderen in Pinguïn Mario (€9,99) en in Tanooki Mario (€9,99). Daarnaast komt er ook een tweede serie van de personagepakketten uit. Deze 10 personages zitten in blind bags waardoor het altijd een verrassing is welke je krijgt. Deze personagepakketten zullen een prijs krijgen van €3,99 per stuk.