Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise krijgt demo

Vanaf vandaag kunnen aan de slag met de demo van Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise!

Over ongeveer twee weken kunnen we met z’n alle aan de slag met Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise. Op 4 december is deze boksgame namelijk te downloaden op Nintendo’s hybride console. Voor de mensen die écht niet kunnen wachten tot het zover is, is er vandaag al een demo van dit spel vrijgegeven in de eShop.

In Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise zijn er een aantal nieuwe dingen toegevoegd. Er zijn namelijk drie nieuwe trainers aanwezig, een stand voor twee spelers, een alarmfunctie en een optie om boksacties uit te zetten. Wat ook erg handig is, is dat je de opgeslagen gegevens van het vorige deel over kan zetten naar deze nieuwe game.

Weet je nog niet zeker of deze demo iets voor jou is? Bekijk dan onderstaande trailer.

Ga jij beginnen aan de demo van Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise? Laat het ons weten in de reacties!