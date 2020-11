Details van Season Pass Immortals Fenyx Rising zijn bekend

De Season Pass bevat drie nieuwe uitbreidingen en een bonusmissie.

Vanaf 3 september kunnen we aan de slag met Immortals Fenyx Rising. In deze game speel je als Fenyx en het is jouw doel om de Griekse goden en hun wereld te redden. Voor dit spel zal ook een Season Pass uitkomen en de details hiervan zijn nu bekendgemaakt.

De eerste uitbreiding, Een Nieuwe God, van deze Season Pass bevat een nieuwe god, Pantheon. Om dichterbij deze god te komen begin je een nieuw avontuur dat zich afspeelt in Olympos Palace om vervolgend de Trial of the Olympians te overwinnen. Dit doe je door uitdagende kluizen te verkennen die gebouwd zijn door de bekende Griekse goden.

De tweede uitbreiding, Mythen Van Het Oostelijke Rijk, speelt zich niet meer af in de Griekse wereld, maar laat jou de Chinese mythologie ontdekken. Die doe je als de nieuwe held Ku. Je gaat op reis om stervelingen te redden in een schitterend landschap die tussen hemel en aarde is geplaatst. Natuurlijk heeft Ku compleet nieuwe vaardigheden die volledig gebaseerd zijn op de Chinese vechtsport.

Met de laatste uitbreiding, De Verloren Goden, kruip je in de huid van Ash. Je ontdekt een nieuw, mysterieus eiland die geïnspireerd is door verloren goden. Het is aan jou de taak om het evenwicht op aarde te herstellen.

Daarnaast komt deze Season Pass ook nog met een exclusieve missie When the Roads get Rocky, welke gelijk op 3 september te spelen is. Je kunt de Season Pass los kopen, maar deze is ook onderdeel van de Gold Edition. Benieuwd hoe de content van deze Season Pass eruit ziet? Bekijk hieronder dan snel de trailer.