Bekijk de nieuwe aflevering van Pokémon: Twilight Wings

Ge mee op avontuur met Chairman Leon in deze nieuwe aflevering.

Afgelopen december werd bekend dat The Pokémon Company Pokémon: Twilight Wings zou uitbrengen. Deze animatieserie bestaat uit zeven afleveringen van ongeveer vijf minuten. Elke aflevering staat in het teken van personages en pokémon in de Galar-regio. Afgelopen maanden kwamen zijn de zeven afleveringen al uitgekomen, maar vandaag is er toch nog een nieuwe aflevering verschenen: Pokémon: Twilight Wings—The Gathering of Stars.

In deze aflevering volg je Leon. Hij heeft de plaats ingenomen van Chairman Rose en reist door onder andere The Isle of Armor. Hier ontmoet hij zijn voormalige mentor Mustard wie hij om hulp vraagt. Het is zijn doel om de beste trainers te verzamelen om een nieuw toernooi te starten: The Galarian Star Tournament.