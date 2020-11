[Review] Let’s Sing 2021

Hoe bevalt Let's Sing 2021 op de Nintendo Switch? Je leest het in deze review.

Inmiddels zijn er al meerdere Let’s Sing-spellen op de markt gebracht en daar is sinds kort weer een nieuwe bijgekomen, namelijk Let’s Sing 2021. Omdat ik erg van muziek houd, besloot ik aan de slag te gaan met deze titel. Kan iedereen plezier beleven met deze game of is het puur voor de nachtegalen onder ons? Je leest het in deze review.

Zing je stem uit je lijf!

Voor de mensen die de Let’s Sing-serie nog niet kennen: in Let’s Sing 2021 is het de bedoeling om de juiste toonhoogte te raken tijdens het zingen. Je hoeft gelukkig dan ook geen goede zanger of zangeres te zijn om het spel te kunnen spelen. Het spel bevat maar liefst 30 hits van de afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld aan Bad Guy van Billie Eilish, Chained To The Rhythm van Katy Perry ft. Skip Marley en Kiss From A Rose van Seal, waarop je dan ook zingt. Je krijgt de lyrics te zien inclusief de toonhoogtes en de bijbehorende videoclip. Let’s sing!

Gamemodi

Nieuw dit jaar is de Legend-spelmodus en de Playlist Creator. De Legend-modus is puur voor de singleplayer-ervaring, maar daardoor zeker niet minder leuk. In deze modus neem je het namelijk op tegen voorgeprogrammeerde personages. Tegen elk personage ga je de strijd aan om vier liedjes te winnen, waarvan de vierde een grote battle is. Het begint makkelijk, maar drie sterren behalen gaat steeds lastiger. Het is goed dat de ontwikkelaars deze nieuwe Legend-modus hebben toegevoegd, hierdoor kun je in je eentje namelijk nog meer plezier halen uit deze titel. Wat dit jaar ook nieuw is, is de Playlist Creator. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden kun je hierin je eigen afspeellijst maken met jouw favoriete liedjes die je wilt zingen. Dit werkt allemaal goed, al is het natuurlijk wel een stuk minder spannend dan de Legend-modus.

Ook zijn de modi uit de vorige delen nog steeds aanwezig. Je kunt namelijk ook dit jaar weer aan de slag met de classic- en feat.-modus waar je alleen of samen met vrienden een volledig liedje zingt, de modus Mix Tape 2.0 waar vooraf gekozen nummers door elkaar worden gemixt én de Let’s Party-modus waarin het aantal spelers in twee teams wordt verdeeld om te strijden voor de winst. Tevens kun je in je eentje ook online zingen tegen medespelers in World Contest en alle nummers los beluisteren als je deze hebt vrijgespeeld. Ondanks dat je in Let’s Sing 2021 alleen maar hoeft te zingen, zoals de titel van de game eigenlijk al weggeeft, is er toch nog genoeg variatie in de gamemodi aanwezig. Al met al heb ik een erg leuke tijd gehad met Let’s Sing 2021. Helaas is het me niet gelukt om deze titel met een iemand anders te spelen, maar ik kan nu al zeggen dat dat helemaal geweldig gaat worden.

Audiovisueel

Waar ik het in een review niet vaak over heb zijn de menu’s van een spel. Toch wil ik dit keer graag een uitzondering maken. Het menu in Let’s Sing 2021 is namelijk erg duidelijk, ziet er strak uit en is ook nog eens enorm vlot. Als je bijvoorbeeld in de Classic-modus een liedje wilt selecteren, dan krijg je zonder vertraging direct een fragment te horen waardoor je meteen weet welk nummer dat is. Ook zien de zogenoemde avatars, de personages die je kunt kiezen voor je profiel, er leuk en grappig uit.

De muziekkeuze in Let’s Sing 2021 vind ik overigens zeer sterk en daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om andere hits aan te schaffen. In eerste instantie dacht ik een paar nummers niet te kennen, maar uiteindelijk had ik deze ooit al eens eerder gehoord. De lyrics van deze paar liedjes moest ik natuurlijk even leren, maar daarna kon ik ook die nummers lekker meezingen. Uiteraard zal dit niet voor alle spelers het geval zijn, maar streamingsdiensten zijn je vriend!

Conclusie

Al met al heb ik compleet boven mijn verwachting een erg leuke tijd gehad met Let’s Sing 2021, en dat zonder goed te kunnen zingen. De titel heeft voldoende nummers en als je wilt kunnen er altijd nog nieuwe hits bij gekocht worden. Tevens zijn de menu’s erg vlot en werkt de microfoon app goed. Zodra ik de kans heb om weer bij mijn vrienden te zijn lijkt het me zeer leuk om met hun lekker hard mee te zingen.

Eindcijfer: 7,8