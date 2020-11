[Review] Cake Bash

Een klein minpuntje voor mij is toch de prijs van Cake Bash, want deze titel kost €19,99. Begrijp me niet verkeerd, ik heb enorm gelachen en een erg leuke tijd gehad, maar als het spel een paar euro goedkoper was had Cake Bash écht een hele goede deal geweest.

Een partyspel zul je natuurlijk vaak online met andere mensen spelen, maar toch kun je er ook alleen veel plezier uit halen. Dat is maar goed ook aangezien je de eerste paar potjes helemaal alleen, of eventueel met vrienden op de bank, zult moeten spelen. Online krijg je namelijk geen uitleg over de minigames (dit staat overigens wel netjes aangegeven in het menu). Omdat je online geen uitleg krijgt, gaat het wisselen tussen de minigames wel erg vlot. Je hoeft dus niet lang te wachten totdat de volgende begint!

Voordat wij aan de slag konden gaan met Cake Bash wist ik nog niet zo goed wat ik van deze titel kon verwachten. Toch kan ik jullie laten weten dat het een super vermakelijk partyspelletje is waar ik een enormleuke tijd mee heb gehad. De verschillende minigames duren niet heel lang, maar dat is écht niet erg. Hierdoor zal je namelijk extra goed je best doen om uiteindelijk het lekkerste gebakje te worden en dus te winnen.

Wel is het aantal minigames redelijk aan de lage kant en heb je met een paar keer spelen alle minigames van het spel wel gezien. Daarbij is de hoeveelheid content redelijk aan de karige kant als je kijkt naar de vraagprijs van het spel: 20 euro. Hopelijk voegt het spel nog wat content toe in de nabije toekomst, dit zou de prijs wat logischer maken. Verder is het spel qua presentatie, geluid en speelplezier dik in orde.

Mijn eerste keer spelen was met mijn vriend, waarbij je de keuze hebt om de overige spelers te laten spelen door computers. Je hebt echter niet de mogelijkheid om een moeilijkheidsgraad in te stellen, wat ik wel jammer vond. Toch waren de computers wel enigszins redelijke tegenstanders en was het spel prima te spelen met twee spelers.

Voordat we konden spelen had ik alleen video’s bekeken van Cake Bash. Het zag er eigenlijk best leuk uit. Ik vond hierbij vooral de kleuren die ze gebruikte echt heel leuk. De kleurrijke wereld waarin de personages zich bevonden en het feit dat er schattige cakejes rondliepen die elkaar constant in elkaar sloegen, was voor mij genoeg reden om het te willen reviewen.

In Cake Bash heb ik het een aantal potjes opgenomen tegen mijn collega-redactieleden. Natuurlijk was het mijn doel om het lekkerste cakeje te worden. Allereerst moet ik zeggen dat het spelen met vrienden echt hilarisch is. Je kan elkaar tijdens de meeste spellen en tijdens de stukken tussendoor constant meppen en schoppen. Daar werd dan ook flink gebruik van gemaakt, als ik daar echt had gestaan was ik bont en blauw geweest!

Ik heb me tijdens deze potjes vreselijk vermaakt. Het was grappig, gezellig en chaotisch zoals een echt partyspel hoort te zijn. Hoewel veel verschillende spellen alleen uit minigames bestaan, heeft dit spel bij mij wel een puntje meer omdat het gewoon zo leuk is om iedereen in elkaar te meppen. Als je niet zo goed bent in de minigames hoef je je ook niet te veel zorgen te maken. Met muntjes die je verdient tijdens de minigames kan je toppings kopen en daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Je kan ook alleen spelen tegen bots. Dit is misschien een goede tip voor als je net begint, want de minigames worden online niet uitgelegd. Het is dus handig als je eerst de meeste minigames offline even oefent zodat je in ieder geval weet wat je moet doen.

De muziek is ook erg leuk en sfeervol. Het is vrolijk en past volledig bij het chaotische scenario waar je je het meest van de tijd in bevindt. De muziekstukken worden vooral gedomineerd door de banjo en de kazoo in veel vrolijke tunes tijdens het wachten en het spelen. De laadschermen zijn meestal ook snel en zijn vrolijk roze gekleurd, dus je zit niet naar een zwart scherm te staren. Het besturen van je cakeje gaat heel soepel en snel, het reageert ook meteen op je knopjes zonder vertraging. Een klein minpuntje is dat de optie voor het online spelen niet superduidelijk in beeld staat. Als je op online drukt is de bedoeling dat je na het selecteren van je cakeje op de – knop drukt, maar dat staat nergens in beeld. Het duurde even voordat ik had gevonden dat dat de bedoeling was.

Al met al heb ik me vreselijk vermaakt met dit spel en mijn mede-redactieleden. Ik heb ontzettend hard gelachen om de chaos die dit spel af en toe met zich meebrengt. Ook had ik het potje gewonnen, dat maakte het spel toch weer een beetje leuker. Overwinning! De prijs is wel een beetje aan de hoge kant voor een spel zoals dit, maar als je met je vrienden speelt, blijft het spel nog lang vermakelijk.