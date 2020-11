Puyo Puyo Tetris 2 krijgt nieuwe Nintendo Switch beelden

Ben je een fan van puzzel games? Klik dan snel verder!

Puyo Puyo Tetris 2 verklapt eigenlijk al in de titel waar het over gaat. Het is in principe gewoon een spel die een anime twist geeft op de bekende Tetris formule. Met een reeks kleurtjes en vrolijke personages weet Puyo Puyo het Tetris genre een nieuw leven in te blazen.

GameXplain heeft alvast een voorproefje in de vorm van een video gedeeld op hun kanaal. Onderstaande video laat 10 minuten aan gameplay zien van de laatste Puyo Puyo Tetris game.

PuyoPuyo Tetris 2 komt op 8 december naar de Nintendo Switch, ga jij hem halen?