Nieuwe beelden van Pure Pool

Poolen kan binnenkort op de Nintendo Switch en zo ziet dat eruit!

Vanaf 17 november kunnen Switch-bezitters aan de slag met een potje pool, vanaf dan is Pure Pool namelijk verkrijgbaar voor de hybride console. In onderstaande video kun je alvast wat gameplaybeelden van de game bekijken.

Pure Pool moet een realistische ervaring van biljardsport gaan bieden met realistische visuals in 1080p, ultrarealistische physics en een goede besturing. De game kun je in je eentje spelen maar ook met vrienden in lokale multiplayerspellen. Wil je liever online spelen? Dan kun je jezelf aansluiten bij de online community van Pure Pool en het opnemen tegen spelers overal ter wereld, ook tussen verschillende systemen.

Pure Pool is vanaf 17 november verkrijgbaar voor € 13,99. De eerste dagen is de game in de aanbieding voor € 11,99.