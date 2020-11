Minecraft krijgt Star Wars DLC-pakket

In a galaxy far, far away...

Minecraft heeft al diverse cross-overs met andere franchises gehad. Zo heb je al eerder door de woeste zeeën kunnen varen in een cross-over met Pirates of the Caribbean of je als speelgoed kunnen leven in de wereld van Toy Story. Vandaag is er een nieuw DLC-pakket aangekondigd waardoor Minecraft een cross-over krijgt met Star Wars.

Dit DLC-pakket bevat elementen uit de films A New Hope, The Empire Strikes Back en Return of the Jedi, maar ook uit de serie The Mandalorian. Hierdoor heb je toegang tot een gigantische wereld waarin je de Death Star kunt ontdekken of de slag om Hoth kunt naspelen. Daarnaast krijg je nog een pakket met diverse skins, een texturepakket en diverse soundtracks.

Dit nieuwe pakket is verkrijgbaar in de Minecraft Marketplace en kost 1340 munten, wat neerkomt op ongeveer €7,99. Benieuwd hoe dit pakket er in Minecraft uitziet? Bekijk dan snel de trailer hieronder.