Trailer Serious Sam Collection

Deze explosieve shooters komen deze week naar de Switch!

Eerder deze week werd de Serious Sam Collection aangekondigd voor de Nintendo Switch. De collectie bevat Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE. De collectie is vanaf dinsdag te downloaden in de Switch e-shop. Een trailer, die je alvast een voorproefje geeft van alle drie de games, kun je hieronder bekijken.

De Serious Sam serie bestaat uit explosieve shooter games, waarin je de wereld probeert te redden van een buitenaardse invasie. Dwaal door eeuwenoude Egyptische ruïnes of bezoek Zuid Amerika terwijl je de de oneindige hordes van enemies te lijf gaat met shotguns, lasers en rocket launchers.