[Review] Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Is deze ruim tien jaar oude game nu nog steeds leuk?

Met de geremasterde versie van Need for Speed Hot Pursuit trekt EA een oude topper uit de kast, iets wat op zich geen vreemde keus is. Need for Speed Hot Pursuit was destijds mijn favoriete deel uit de serie, en dat zal ongetwijfeld niet alleen voor mij gelden. De races waren constant spannend, divers en het aantal te ontgrendelen auto’s was enorm. Kan de game ook nu nog mee met de tijd? Wij hebben de game uitgebreid getest.

Flinke oppoetsbeurt

Wat direct opvalt wanneer je Need for Speed Hot Pursuit Remastered begint te spelen, is dat de graphics behoorlijk onder handen zijn genomen. Need for Speed Hot Pursuit Remastered ziet er, zeker voor op de Nintendo Switch, erg goed uit. De game mag op dit moment toch wel de mooiste racer op de hybride console worden genoemd. Een stabiele framerate, scherpe beelden en indrukwekkende auto’s met bijbehorend schademodel zorgen voor een fijn plaatje. De game haalt een constante 30 frames per seconde, ook wanneer het drukker wordt op de weg. Positief valt ook de hoeveelheid detail in de omgeving op, ook in de verte. Doordat er geen pop-up is, zijn de snelle races zeer goed speelbaar. Ook in handheld mode weet de game goed te draaien, al wordt alles net iets minder scherp. Op visueel gebied mag de game dus met recht een remaster heten.

Gameplay veelal ongewijzigd

Qua content is er niet al te veel veranderd ten opzichte van het origineel maar dat betekent niet dat er weinig te doen is. Er zijn enkele nieuwe races toegevoegd en alle DLC is inbegrepen, maar de carrière mode is vrijwel ongewijzigd. Niet dat dit heel erg is, want deze zat destijds enorm goed in elkaar en dat werpt ook nu nog zijn vruchten af. Via de wereldkaart kies je uit verschillende races, variërend van time-trials tot bizarre achtervolgingen. Daarbij kun je kiezen of je als politie de weg op gaat of als illegale snelheidsduivel. De races strekken zich uit over een enorm gebied, welke je overigens ook los van doorrijden. Jammer is wél dat, als je voor vrij rondrijden kiest, de omgevingen wat leeg zijn.

Wat destijds zo fijn was aan het origineel, was de snelle arcade-achtige gameplay. De game is qua racen alles behalve realistisch, maar de snelheid en intensiteit enorm. Het geeft een enorme kick om de politie net te snel af te zijn, of zelfs te laten crashen. Daarbij kun je gebruik maken spijkermatten en een systeem om de politie af te leiden. Je kunt zelfs schieten op je tegenstanders. Doordat je constant verschillende soorten races met andere wagens rijdt, van Porsche tot Lamborghini, blijft de game lekker divers.

Moderne snufjes

Om Need for Speed Hot Pursuit Remastered met de tijd mee te laten gaan, is er een nieuw online systeem én een gloednieuwe autolog mode. De laatstgenoemde modus geeft je onder andere tips over welke online races voor jou interessant zijn. Online spelen gaat makkelijk en het vinden van tegenstanders gaat soepel. Dit komt ongetwijfeld door de cross-platform ondersteuning. Tot slot is ook het geluid onder handen genomen zodat alles klinkt zoals je dat verwacht van een Need for Speed-game uit 2020.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered biedt enorm veel losse races om te halen, waarvan je sommige zeker een aantal keer moet spelen om te behalen. De wegen herkennen, inclusief sluiproutes, wordt steeds belangrijker naar mate je verder komt. Ook zul je regelmatig eerst een betere auto moeten vrijspelen om nieuwe races te halen. Zoals aangegeven kun je ook op je gemak vrij rondrijden en in combinatie met de online mogelijkheden zorgt dit voor minstens tientallen uren speelplezier.

Conclusie

Need for Speed Hot Pursuit kent nog steeds de spannende en snelle gameplay van destijds, welke je nu mooier dan ooit tevoren kunt ervaren. De game oogt voor Switch-begrippen erg goed en kan, mede dankzij de cross-platform ondersteuning, prima tippen aan de andere versies. Sinds tijden kunnen we op een Nintendo-platform eindelijk weer eens genieten van een volwaardige Need for Speed-game, en dat werd tijd ook!

Eindcijfer: 8,0