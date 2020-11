[Review] Kingdom Hearts: Melody of Memory

Vecht tegen de duisternis met muziek!

Kingdom Hearts vertelt het verhaal van een jonge jongen genaamd Sora, dat begon op een rustig eilandje in het jaartal 2002. Het rustige eiland leventje dat hij tot dan toe met Kairi en Riku leefde, kwam op één duistere dag plotseling ten einde. Maar liefst 18 jaar later zijn we al een heel stuk verder in het verhaal. Zo hebben we te maken gehad met allerlei Disney-slechteriken, organisation XIII en nog veel meer duistere kwaadaardige wezens.

The story so far

Kingdom Hearts: Melody of Memory is het laatste deel in de serie en is een vervolg van Kingdom Hearts 3: Remind. De laatstgenoemde was DLC die voor Kingdom Hearts 3 uitkwam. Kingdom Hearts staat bekend om het complexe verhaal dat zich over verschillende delen laat vertellen. Om de eerste saga te voltooien had Kingdom Hearts maar liefst negen verschillende games nodig over een tijdsperiode van 18 jaar. Dit aantal telt niet eens de mobiele games en verschillende DLC’s mee, die overigens ook een belangrijk stuk van het verhaal bevatten.

Melody of Memories kun je zien als een spel dat alle Kingdom Hearts-games tot nu toe nog kort voor je uitlegt, voordat de saga van het verhaal wordt afgesloten.Melody of Memories doet dit op een manier die het hart van Kingdom Hearts-fans sneller laat kloppen: de muziek. Je reist langs ALLE werelden van de afgelopen 9 games en gaat verschillende muzikale ritmische uitdagingen aan om je een weg te banen door het spel.

Melody of Memories is echter NIET voor nieuwkomers van de series. Het spel spoilt in principe alle games tot nu toe en is niet aan te raden om te spelen als je nog nooit iets van het verhaal hebt meegemaakt/gespeeld.

Moeilijk, moeilijker, moeilijkst

De muzikale uitdagingen in het spel komen in drie verschillende vormen: normaal ritmisch gevecht, video ritmisch gevecht en een baas ritmisch gevecht. Bij een normaal ritmisch gevecht moet je verschillende vijanden op het ritme verslaan. In plaats van de cirkels of lijntjes die je misschien gewend bent van een gewone ritme game, kom je nu je favoriete vijanden van de serie tegen. Zo vecht, spring of zweef je, gebruik je spreuken en ontwijk je aanvallen van vijanden op de muziek.

Ik moest er eerst even aan wennen maar de manier waarop de vijanden op je af worden gestuurd, alsmede de timing, sluiten helemaal aan bij de muziek die je op dat moment speelt. Ook wordt de wereld van het liedje welke je speelt weergeven terwijl je met een partij van drie personages op een witte weg van ritme loopt. Deze partij van drie kun je veranderen wanneer je wilt en het zal je score niet aantasten. Je kunt uit meerdere teams kiezen. Team classic kent Sora, Donald, Goofy. Team Days bestaat uit Roxas, Axel en Xion. Team Dream: Riku en twee Dream Eaters en tenslotte Team Birth By Sleep: Aqua, Ventus en Terra.

Bij video ritmische gevechten speelt er een bekende video af op de achtergrond terwijl Sora zweeft op een wit pad. Dit sluit wat meer aan bij de traditionele ritme games en hier moet je knoppen indrukken op de beat van de muziek.

Neem het op tegen oude bekende

Tenslotte hebben we baas ritmische gevechten, hierbij moet je het opnemen tegen een bekende baas in de Kingdom Hearts-serie. Dit gevecht is een beetje een combinatie van de twee eerdergenoemde stijlen. Het systeem is hetzelfde als de video ritmische gevechten maar in plaats van een video op de achtergrond, vecht je tegen een baas.

In deze drie modi heb je drie verschillende moeilijkheidsgraden: beginner, normaal en hard. Het goede aan dit vond ik dat elke moeilijkheidsgraad een ander soort ritme naar de speler toegooit. Het blijft hierbij op het ritme van het liedje maar geeft je een totaal andere speelervaring.

Deze drie modi brachten door de enorme keuze aan liedjes, moeilijkheidsniveaus, werelden en karakters genoeg diversiteit. Hierdoor werd het spel nooit eentonig.

Naast deze modi heb je ook nog missies die je in het hoofdverhaal moet voltooien. Je hebt bij elke wereld missies waarbij je drie sterren kunt verdienen. Zo moet je een aantal sterren zien te bemachtigen zodat je verder kunt naar een andere wereld. Dit geeft de speler ook genoeg reden om zijn best te doen en zoveel mogelijk missies te voltooien.

Genoeg om te ontdekken

Naast het hoofdspel heb je nog verschillende andere modi die je kunt spelen. Zo heb je de optie om willekeurige nummers uit het hoofdspel en nieuwe nummers opnieuw te spelen in ”Track Player”. Verder heb je nog een ”Museum” waar je kaarten, kunst, video’s en nummers kunt bekijken/luisteren én is er een co-op modus waarbij je met een andere speler een geselecteerd aantal nummers kan spelen.

Jammer is wél dat het aanbod van nummers die je in multiplayer kunt doen redelijk gelimiteerd is. Wel is de mogelijkheid er om tegen andere spelers online te strijden. Deze functie heb ik echter nog niet kunnen testen aangezien de officiële servers gesloten waren. Verder bied het spel je genoeg modi en speel plezier om enigszins in de buurt te komen van de prijs die het spel kost.

Een genot om naar te kijken en te luisteren

Grafisch doet het spel het enorm goed. Alle Kingdom Hearts-werelden (inclusief de werelden van KH3) runnen op 60 fps, zonder enige problemen of haperingen. Daarbij zijn de textures, models en de overvloed aan kleuren een genot om naar te kijken. Ook de user interface in het spel is dik in orde, het sluit namelijk heel goed aan bij de rest van het spel.

De muziek is natuurlijk het gedeelte waar dit spel helemaal om draait. Fans van Kingdom Hearts weten misschien al dat de serie een van de beste OSTs bevat uit de hele videogame wereld. De instrumenten, de sfeer en de compositie zijn op een niveau waar weinig liedjes aan kunnen tippen. Daarom is Kingdom Hearts: Melody of Memories ook zo een ontzettend goede game.

Het brengt de herinneringen van de afgelopen 18 jaar Kingdom Hearts samen door middel van muziek. Hiervan wordt iemand zoals ik, die al sinds het begin van de serie de spellen speelt, heel gelukkig.

Conclusie

Kingdom Hearts: Melody of Memories is werkelijk een genot om te spelen. Zo is het spel grafisch dik in orde, heeft het een enorm aanbod aan liedjes uit de serie, werkt het ritmisch systeem enorm goed en voelt het als een ”breath of fresh air” in de wereld van ritmegames. Ik zou het spel persoonlijk aan iedere Kingdom Hearts-fan aanraden om te spelen. Ik zou het spel echter niet aanraden aan mensen die nog nooit een Kingdom Hearts-game hebben gespeeld, aangezien je dan niks van het verhaal gaat snappen en het spel vol zit met spoilers.

Kingdom Hearts is een meesterwerk van een serie met een prachtige verzameling liedjes. Ik had geen betere afsluiting van een saga kunnen wensen.

Eindcijfer: 9,4