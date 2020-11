Pokémon Muesli is weer een realiteit?

Wie wilt nu geen Pikachu in zijn ontbijtgranen?!

Het is al weer een hele tijd terug sinds we echte Pokémon muesli hebben gehad. Niks is beter dan je dag beginnen met muesli van je favoriete franchise. Gelukkig lijken Pokémon ontbijtgranen een terugkeer te maken in de winkels, met natuurlijk Pikachu als het middelpunt.

Een Amerikaans bedrijf genaamd General Mills produceert deze nieuwe muesli en de dozen zijn al gesignaleerd in enkele Walmart in de Verenigde Staten. Het is echter nog niet zeker of deze muesli naar het westen komt, wel is er de optie om de muesli te importeren. Doe hiermee dus je voordeel als je een doos of tien wilt bemachtigen!

Je kunt hieronder de dozen in al hun Pikachu-glorie bekijken:

Zou jij deze Pokémon muesli kopen? Laat het ons weten in de reacties!