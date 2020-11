Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 4.1 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 47 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Serious Sam Collection, maar liefst 4.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Tiny World Racing, maar een kleine 67 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Serious Sam Collection – 4.1GB

Monster Truck Championship – 2.9GB

Grisaia Phantom Trigger 05 – 2.3GB

Captain Sabertooth and the Magic Diamond – 2.2GB

My Aunt is a Witch – 2.0GB

S.N.I.P.E.R. – Hunter Scope – 1.9GB

Pretty Princess Party – 1.5GB

Puyo Puyo Tetris 2 – 1.2GB

Cake Bash – 1.2GB

Karma Knight – 1.2GB

The Casino -Roulette, Video Poker, Slot Machines, Craps, Baccarat- – 1.1GB

Evolution Board Game – 980MB

Sam & Max Save the World Remastered – 832MB

Death Tales – 770MB

Tracks – Toybox Edition – 752MB

Fantasy Friends – 728MB

Ramp Car Jumping – 605MB

Brawl Chess – 372MB

Educational Games for Kids – 278MB

Gunpig: Firepower For Hire – 253MB

Bridge Constructor: The Walking Dead – 244MB

Fall Gummies – 178MB

Girabox – 151MB

Futoshiki Math – 146MB

Cape’s Escape Game – 96MB

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes – 86MB

Tiny World Racing – 67MB

