Developer Diary El Hijo: A Wild West Tale

Hoe gaat het inmiddels met deze spaghetti-western stealth game?

HandyGames and Honig Studios hebben een korte Develop Diary online gezet van hun aankomende spaghetti-western stealth game El Hijo: A Wild West Tale. In de video worden enkele gameplay elementen besproken en laten zien. Wie voor een release datum hoopt in de video komt echter bedrogen uit, daar is nog steeds niets over bekend. De video kun je hieronder bekijken.

El Hijo: A Wild West Tale is een non-violent stealth game, waarin aggresie wordt vervangen door ondeugende streken. Jij speelt een 6 jarig jongetje dat op zoek is naar zijn moeder. Je moeder heeft je voor de veiligheid achter gelaten bij het klooster, maar het klooster leven is niets voor je, en gewapend met je katapult ga je op weg. De reis kent echter veel gevaren en mensen die naar jou op zoek zijn. Laat je niet ontdekken!

Daily Nintendo heeft tijdens Gamescom 2019 de kans gehad om deze titel te spelen. Benieuwd wat we ervan vonden? Onze mening kun je hier lezen.