Amerikaans bedrijf Physicality Games annuleert alle exclusieve pre-order titels

Een jaar geleden kwam het Amerikaanse Physicality Games op de markt. Het bedrijf bood fysieke versies aan van een aantal digitale Switch-titels. Zo verkochten ze fysieke versies van onder anderen Guilty Gear 20th Anniversary Pack, Slayaway Camp, Whispering Willows en Rolling Gunner. Al deze releases zijn nu helaas geannuleerd vanwege gebrek aan interesse vanuit de consument.

In een open brief op Twitter schrijven ze het volgende (vrij vertaald):

Een open brief van Physicality Games

Physicality Games is begonnen met het idee om exclusieve fysieke videogames op een andere manier op de markt te brengen. We wilden niet dat de schaarste van beperkte oplagen fans ervan zou weerhouden de games te krijgen die ze wilden. Dit wilden we bereiken door de Deluxe Editions die elke fan, gamer of verzamelaar met trots in de schappen zou laten zien. Verpakt in mooie, metalen displaydozen en met items die passend zijn voor het spel. We wilden een site die gamers in staat zou stellen hun gamer-ID’s en favoriete games gemakkelijk via internet te delen. We wilden iets dat trouw was aan onze kernwaarden van vriendelijkheid, gemeenschap, kwaliteit en liefdadigheid.

In veel opzichten zijn we erin geslaagd. We zijn trots op de site die we hebben gemaakt. We zijn tot op het kleinste detail trots op de Deluxe Editions die we hebben samengesteld. En we zijn trots dat we alle donaties die verdiend zijn met de pre-orders aan goede doelen hebben gegeven.

Na acht maanden vol inspanning slaagden we er echter niet in om voldoende pre-orders te krijgen voor onze exclusieve titels. Daarom hebben we besloten om onze exclusieve pre-order-titels te annuleren. Ook zijn we begonnen met het verwerken van volledige terugbetalingen aan onze klanten volgens onze garantie. Dit was een pijnlijke beslissing, maar we kunnen onze klanten niet langer vragen om te blijven wachten.

We bieden onze oprechte excuses aan dat we niet kunnen leveren. Ook willen we alle fans uit de grond van ons hart bedanken voor het geduld en begrip dat ze hebben getoond.

De website van Physicality Games blijft open. Daarnaast blijven games en kleding die niet vooraf zijn besteld beschikbaar met snelle verzending. Ook de communityfuncties blijven actief en nieuwe accounts en profielen kunnen nog steeds online worden aangemaakt en gedeeld. Exclusieve pre-ordertitels zijn echter niet langer beschikbaar.

Bedankt voor uw voortdurende steun en begrip tijdens deze overgang.

– Het Physicality Games-team