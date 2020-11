[Review] Chicken Police

Op stap met een grof-gebekte haan, is dat een succes?

Chicken police is een point & click-spel met elementen van een visual novel en actiespellen. Het hoofdpersonage is Sonny, een haan die weggestuurd is bij de politie. Ondanks dat hij verschrikkelijk depressief is en er veel duisternis schuilt in dit spel, is Sonny erg humoristisch en houdt hij van zelfspot. Dit spel is dan ook niet bestemd voor de jonge speler.

Op een dag staat er opeens een dame in zijn hotelkamer, waar hij leeft, terwijl het hotel zo goed als verlaten is. Het gesprek wat hij met haar heeft is verschrikkelijk vaag maar eindigt in een dreigement, waardoor Sonny aan een nieuwe zaak begint. Dit ondanks dat hij eigenlijk geen politieagent meer is. Bij het politiestation haalt hij zijn oude partner over om mee te gaan op dit avontuur.

Best wel een badass

Toegegeven, Sonny geeft echt nergens om. Dronken rijden door de stad, het politiestation inlopen terwijl hij daar niet meer welkom is, eigenlijk maakt het hem allemaal niet meer uit: hij doet het gewoon! Depressie of gewoon een badass?

In het spel is Sonny aan het reizen naar locaties, waar je met mensen kan praten en soms ondervragen. Er zijn naast het point & click systeem ook momenten dat het lijkt alsof je in een actiespel bent beland, wanneer je opeens aan het schieten bent. Dan moet je dus snel kunnen reageren. Erg leuk en hierdoor is er meer afwisseling en spanning dan in de standaard visual novels en point & click games.

Bijzonder stijltje

Tsja, het zijn natuurlijk om te beginnen al dierenhoofden op mensenlijven. Erg bijzonder, zeker samen met het feit dat de stad zijn kleur is verloren. Het spel komt erg duister en spannend over. Alle tekst heeft een voice-over, wat de personages veel karakter meegeeft. Dit maakt het spel wel echt af. Het viel ook gelijk op dat de tekst verschijnt op een ‘leatherlook’ achtergrond. Al deze details samen maken het spel bijzonder goed afgewerkt.

Door de karakteristieke personages, duistere maar stoere sfeer, grof taalgebruik en gameplay die nét iets anders is dan wat je gewend bent, is dit spel toch wel erg origineel. Met Chicken Police ben je zo’n 7-8 uur zoet met een sterk verhaal, een heleboel humoristische onzin, grof taalgebruik en duisternis.

Conclusie

Chicken Police is wat anders, doordat depressie en zelfspot bij elkaar komen. Het is een point & click met invloeden van visual novels en actiegames. De combinatie van de creatieve grafische vormgeving en de sfeer die het spel uitademt maakt het een bijzondere ervaring. Als ex-politieagent én haan Sonny ga je samen met jouw oude partner het gevecht aan tegen het kwaad. Of je daarbij zelf regelmatig de wet breekt of niet laten we even in het midden. Dit spel is leuk voor als je eens wat anders wilt spelen.

Eindcijfer: 7,7