[Release Radar] Uitgelichte releases week 47

Er komen weer een hoop leuke titels aan komende week, naar welke game kijk jij uit?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Serious Sam Collection

Verschijnt op: 17 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Zin in een knallend acontuur? Stap dan in de schoenen van actieheld Sam “Serious” Stone. Serious Sam is een van de grootste knallers als het gaat om schietspellen, waarbij je de wereld redt van een buitenaardse invasie. Terwijl je dit doet kom je op veel verschillende plekken in de wereld. Gebruik een grote variatie aan wapens en schiet alle aliens neer!

Cake Bash

Verschijnt op: 19 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Ga in deze gezellige party multiplayer game de strijd aan om het allerlekkerste dessert te worden! Je speelt met 3 anderen deze leuke minigames: smijt zoveel mogelijk fruit op een taart, bedek jezelf in zoetigheid en krijg klanten die de bakkerij binnen lopen zo ver dat ze jou uitkiezen!

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Verschijnt op: 20 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Natuurlijk kan Hyrule Warriors niet ontbreken terwijl we allemaal nagelbijtend wachten op het vervolg van Zelda: Breath of the Wild. Dit spel is een hack and slash waarbij je als Zelda, Link of Impa kan spelen. Dit spel speelt zich 100 jaar voor de gebeurtenissen in Breath of the Wild af. Kan je écht niet wachten? Dan is de demo alvast te downloaden in de eShop.

Sakuna: Of Rice and Ruin

Verschijnt op: 20 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Sakuna is een spel waarbij actie en het boerderijleven zijn gecombineerd, de hoofdpersonage is -je raadt het al- Sakuna. Sakuna is een verwende godin, de verbannen wordt naar een gevaarlijk eiland dat wordt overspoeld door demonen. Door het op te nemen tegen deze monsters en het verbouwen van rijst blijf je in leven en uiteindelijk sluit er zelfs een groep mensen aan op het eiland. Samen bewaken ze de oogst en verbouwen ze rijst.