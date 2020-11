Professor Lupo: Ocean vanaf volgende maand beschikbaar voor Nintendo Switch

Eind december is dit onderzeese puzzel-avontuur beschikbaar in de Nintendo eShop!

BeautiFun Games heeft aangekondigd dat hun 2D puzzel-avonturenspel tegen het eind van december beschikbaar is voor de Nintendo Switch. Een precieze datum is nog niet bekend. Wel is er bekend gemaakt dat je ook een bundel kan kopen met Professor Lupo: Ocean en zijn voorganger Professor Lupo and his Horrible Pets. Het spel en de bundel zullen beschikbaar worden gemaakt in de Nintendo eShop.

In Professor Lupo: Ocean wordt je wakker in een verlaten schip. De bedoeling is om het schip te verkennen terwijl je de aliens die je proberen aan te vallen uit de weg gaat. Het spel heeft 40 levels waar je jezelf doorheen kan puzzelen met behulp van de waterkracht en stroming in het schip. De puzzels zijn bedoeld om je te helpen herinneren wie je bent, en waarom je op de bodem van de oceaan bent wakker geworden. Ben jij er klaar voor om dit puzzel-avontuur aan te gaan?

Nog benieuwd naar Professor Lupo: Ocean? Bekijk hieronder een trailer!