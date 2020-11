Gameplay beelden Dreamo

Verken de dieptes van je geest en bevrijd je herinneringen.

Youtube kanaal Nindie Spotlight heeft gameplay beelden online gezet van Dreamo, een first person puzzel adventure game. De beelden, die je hieronder kunt bekijken, laten de eerste 20 minuten van de game zien. Dreamo komt op 19 november naar de Switch.

In Dreamo speel je Jack Winslow, die wakker wordt op een eiland. Het eiland blijkt alleen niet echt te zijn en is een manifestatie van je geest. Bijgestaan door de stem van Tara Moreau (een uitvinder en therapeut) ga je op zoek naar je verdwenen herinneringen. Deze zitten opgesloten in artifacts, kubussen waarvan bepaalde onderdelen missen. Hoe dieper je in je geheugen duikt hoe moeilijker de puzzels worden, in een poging je herinneringen verborgen te houden.