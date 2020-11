Gameplay beelden Bridge Constructor: The Walking Dead

Bouw bruggen en blijf veilig voor zombies!

Volgende week komt Bridge Constructor: The Walking Dead naar Nintendo Switch. Zoals de titel al doet vermoeden is het in het spel van uitgevers Headup Games de bedoeling om bruggen te bouwen. Dit doe je met als doel veilig te blijven van zombies. Als je leven op het spel staat is het dus wel de bedoeling dat de constructie stevig genoeg is.

Durf jij het aan? Vanaf 19 november is Bridge Constructor: The Walking Dead verkrijgbaar in de eShop voor €14,99, echter is er nu een korting waardoor je slechts €13,49 betaalt.