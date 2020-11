20 minuten gameplay beelden van Beat Me!

Versla me dan, als je kan

We mogen 20 minuten meegenieten van het nieuwe gezellige multiplayer-spel Beat Me! van uitgeverij Red Limb Studio. Het spel is gebasseerd op fysica, maar zelfs zonder natuurkundige achtergrond is het een leuk spel om te spelen. Door het puzzelelement blijft het een uitdaging. In het spel kan je kiezen tussen vele karakters en vechtstijlen. Daarnaast zijn er zo’n 100 levels beschikbaar. Beat Me! is te spelen met maximaal 6 personen.

Het spel is €11,99 en vanaf gisteren verkrijgbaar in de eShop van Nintendo.