Krijg een code voor Zarude in Pokémon Sword / Shield

De code is tot en met 13 december aan te vragen via Game Mania.

Pokémon heeft al vele legendarische Pokémon die te vangen zijn in alle spellen. De meesten kun je gewoon vinden in het spel, maar sommigen zijn alleen via een evenement te krijgen. Een voorbeeld hiervan was Arceus die voor het eerst verscheen in Pokémon Diamond en Pearl, maar ook in Pokémon Sword en Shield is dit weer met een Pokémon het geval.

De legendarische Zarude kwam voor het eerst in de film Pokémon the Movie Coco voor en alle Japanners die een kaartje voor deze film kochten kregen een code voor deze Pokémon. Zarude heeft zowel het Dark-type als het Gras-type en was eerst alleen in Japan te krijgen. Via Game Mania kun je deze nu ook in Nederland en België krijgen.

Via deze link kun je een code aanvragen bij Game Mania tot en met 13 decemer. De codes worden één keer per week op de vrijdag verstuurd en hiervoor geldt maximaal 1 code per persoon. De code moet je voor 31 maart 2021 op de volgende manier inwisselen:

Selecteer Mystery Gift in het X-menu

Selecteer ‘Een mysteriegeschenk ontvangen’

Selecteer ‘Ontvang een code om verbinding te maken met het internet’

Vul je verkregen code in