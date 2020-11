Introductie trailer Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

De nieuwe Story of Seasons staat voor volgend jaar op de planning!

Marvelous heeft een nieuwe introductie trailer vrijgegeven van Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. De trailer geeft een mooi kijkje in de vele facetten van de game, maar is helaas wel wat moeilijk te verstaan. Hij is namelijk in het Japans! Gelukkig wordt het vergezelt met gameplay beelden, dus als je benieuwd bent naar de game geeft onderstaande trailer alsnog wel wat inzicht. De trailer kun je hieronder bekijken.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town is het nieuwste deel uit een hele reeks boerensimulatie games. In dit nieuwe deel heeft jouw Opa met zijn vrienden het stadje Olive Town opgericht om land te verbouwen en een rustig leven te kunnen leiden. Wanneer jij jaren later van dit prachtige landschap wilt komen genieten kom je erachter dat het helaas helemaal verwilderd is, en jij zult het dan ook zelf weer moeten opbouwen. Verbouwd groenten, zorg voor de dieren, vang vissen en zorg ervoor dat Olive Town weer in dat kleine stukje paradijs op aarde veranderd. De game is vanaf 23 maart beschikbaar op de Switch.