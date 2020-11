Engelse trailer voor Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle beschikbaar

Een Engelse trailer voor de aankomende Pokémon film is nu te bekijken!

De nieuwste Pokémon film, die in Japan Coco heet, krijgt nu een westerse release met een Engelse vertaling. In Japan maakt deze film volgende maand zijn debut, in het Westen moeten we nog even wachten tot 2021. Een precieze releasedatum is nog niet bekend, dus we zullen nog even moeten afwachten tot meer nieuws.

Deze film, met mythische Pokémon Zarude in de hoofdrol, gaat over een jongetje die opgroeit tussen de Pokémon. Het jongetje genaamd Koko is grootgebracht door Zarude en gelooft dat hij zelf ook een Pokémon is. Hier komt verandering in als hij Ash tegenkomt en hij gaat twijfelen of hij nou een Pokémon is, of een mens? In het Westen krijgt de film de vertaling: Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle. Vanaf volgend jaar kunnen we de film dus in het Engels bekijken.

Bekijk hieronder de eerste Engelse trailer!