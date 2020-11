Shakes on a Plane krijgt definitieve releasedatum

Vanaf 8 december is Shakes on a Plane beschikbaar in de eShop.

Shakes on a Plane zou origineel gepland deze maand, november, beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch. De uiteindelijke releasedatum blijkt iets later te zijn. We moeten nog even wachten tot 8 december totdat we deze chaotische co-op kunnen spelen.

Shakes on a Plane lijkt een beetje op spellen zoals Overcooked en Unrailed, met dezelfde chaotische co-op gameplay. Je moet er samen met je medespelers voor zorgen dat je passagiers zo goed mogelijk bediend worden. Je bent verantwoordelijk voor het maken van eten, het uitpakken van koffers en het monitoren van de turbulentie. Wel zijn er de nodige obstakels in het spel om je taken zo moeilijk mogelijk te maken. Werk zo goed mogelijk samen om je passagiers blij te maken! Ook zijn er een paar andere manieren om het spel te spelen. Deze zijn Dangerously Difficult, Quirky Co-workers en Fine Dining.

Benieuwd naar Shakes on a Plane? Bekijk hieronder een trailer!