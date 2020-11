Pikmin 3 Deluxe-onderzetters nu verkrijgbaar bij My Nintendo

Deze onderzetters zijn verkrijgbaar voor 400 platinum punten.

Eerder gaf Nintendo regelmatig al diverse artikelen van spellen als beloning weg via My Nintendo. Pikmin 3 Deluxe is iets meer dan een maand geleden uitgekomen voor de Nintendo Switch en zeg nou eerlijk, wie wil de Pikmin nou niet elke dag zien? Daarom zijn er vanaf nu onderzetters verkrijgbaar in de My Nintendo Store met een Pikmin 3 Deluxe-print.

Deze nieuwe beloning bestaat uit vier verschillende onderzetters. Elke onderzetter is 10 x 10 cm groot en 0,4 cm dik. Deze onderzetters zijn voor 400 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.

Geniet samen met wat kleine wezentjes van je koffiepauze! Deze schattige onderzetters van #Pikmin3Deluxe zijn nu verkrijgbaar in de #MyNintendoStore voor 400 platina punten (plus verzendkosten).



☕ Hier verkrijgbaar: https://t.co/WqE9sGu8bD pic.twitter.com/hiCsOKHLij — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 12, 2020