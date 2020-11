Op al deze nummers kun je dansen in Just Dance 2021

Bekijk hier de video met alle liedjes inclusief fragmenten van de dansjes!

Tijdens een Nintendo Direct Mini, op 26 augustus, werd er aangekondigd dat Just Dance 2021 naar de Nintendo Switch ging komen. Op het moment van de aankondiging waren er nog maar een paar liedjes naar buiten gekomen. Toch werden er, naarmate we steeds dichterbij de release kwamen, alsmaar meer nummers bekendgemaakt.

Inmiddels is het 12 november en kunnen we vandaag eindelijk aan de slag met Just Dance 2021. Om dat te vieren is er op het YouTube-kanaal van Just Dance een video verschenen met daarin alle nummers, inclusief fragmenten van de dansjes, van Just Dance 2021. Wellicht hebben fans opgemerkt dat het nummer ”Dans van de farao” van K3 niet voorbijkomt in deze video. Toch kunnen spelers in de Benelux vanaf vandaag gratis aan de slag met dit dansje.

In onderstaande video is de volledige lijst aan liedjes te zien en te horen. Ook heb ik voor de liefhebbers de preview van ”Dans van de farao” bijgevoegd. Ga jij vandaag weer volop dansen? Laat het ons weten in de reacties!