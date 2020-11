Nieuwe Animal Crossing: New Horizons trailer staat in het teken van november

Wat staat Animal Crossing-fans deze gure maand te wachten?

Animal Crossing: New Horizons is inmiddels alweer even beschikbaar op de Nintendo Switch en de game bleek eerder dit jaar dé perfecte titel te zijn om de eenzame dagen tijdens de corona crisis door te komen. In een gloednieuwe trailer laat Nintendo zien wat je deze maand allemaal kunt verwachten in de game.

Zo kun je onder andere herfstmeubels gaan maken. schieten de paddenstoelen uit de lucht en vallen de blaadjes uit te bomen. Benieuwd geworden? Bekijk de trailer dan snel hieronder.