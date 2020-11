Pokémon uit Pokémon Go vanaf vandaag over te zetten naar Pokémon Home

Daarnaast krijg je de eerste keer dat je een Pokémon overzet een Gigantamax Melmetal.

Het is al een poosje geleden aangekondigd dat het mogelijk zal worden om Pokémon uit Pokémon Go over te zetten naar Pokémon Home. Vanaf vandaag is dit mogelijk voor spelers die level 40 zijn, voor andere spelers wordt dit langzaamaan uitgerold. Het overzetten werkt als volgt:

Het overzetten van een Pokémon kost Transporter Energy. Hoeveel energy het overzetten van een bepaalde Pokémon kost, hangt af van wat voor Pokémon het is. Zo kost een normale Pokémon met een CP lager dan 1000 slechts 10 energy, terwijl een shiny Legendary wel 9.000 energy kost. Het maximale energy wat je kunt hebben is 10.000 en als jouw energy lager dan dit getal is, komt er 60 energy per uur bij. Dit houdt dus in dat als je helemaal geen energy meer hebt, je bijna een week zult moeten wachten totdat deze weer vol is. Daarnaast is het ook mogelijk om energy te kopen; je betaalt dan 1 coin voor 10 energy.

Ook krijg je de eerste keer dat je een Pokémon overzet naar Pokémon Home een Gigantamax Melmetal. Deze is nog nooit eerder verkrijgbaar geweest en zijn steel-aanvallen worden veranderd naar G-Max Meltdown als hij zijn Gigantamax-vorm activeert. Daarnaast krijg je natuurlijk ook toegang tot de Mystery Box in Pokémon Go om Meltans te vangen.

Introducing Gigantamax Melmetal!



Steel-type moves used by Gigantamax Melmetal will change to G-Max Meltdown, a move that slams opponents with shock waves and swirling liquid metal. https://t.co/Yh240FfZc4 pic.twitter.com/uEag8FvtE7 — Pokémon (@Pokemon) September 29, 2020