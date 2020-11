Winnaars TENS!-prijsvraag bekend

Welke drie DN'ers kunnen aan de sag met deze originele puzzelgame?

De afgelopen week maakte je bij Daily Nintendo kans op de Switch-titel TENS! Inmiddels is de prijsvraag verlopen en zijn de winnaars bekend. TENS! is een verslavende, leuke combinatie van cijferpuzzels in de stijl van Sudoku én met gameplay uit spellen met vallende blokken. Wij mochten in samenwerking met Kwalee maar liefst 3 digitale exemplaren van de game verloten. Heb jij meegedaan? Kijk dan hieronder of jij hebt gewonnen.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we onderstaande deelnemers. Uiteraard hebben we de opgegeven antwoorden er ook bijgezet!

@bjoek – 6! Het getal waar je, op Sinterklaasavond altijd een cadeautje mocht pakken.

@rupio – Uitgaande dat tussen 1 en 6, de 1 en 6 ook mogen meedoen en dit relateren aan een dobbelsteen dan is mijn favoriet dan dat toch getal 6. Een volledig gevulde dobbelsteen brengt een bepaald gevoel van voldoening naar boven, op 1 of andere manier voelt deze ook meer zeldzamer te gooien dan de andere nummers (al is de kans natuurlijk even groot)

@niels19602 – Het cijfer 2. Samen is 2. Als je voor iets gaat en het lukt niet? Vraag hulp. Met zo’n tweeën lukt het altijd

De codes worden zeer binnenkort toegestuurd via een privébericht. We wensen jullie alvast veel plezier met de game.