Super Mario Bros. Game & Watch wordt geleverd met taalfout

Gelukkig heeft deze fout geen invloed op de Nederlandse taal.

Aankomende vrijdag wordt de Super Mario Bros. Game & Watch uitgebracht. Deze vernieuwde versie van de Game & Watch bevat Mario-spellen en een klok waar 35 geheimpjes in zijn verwerkt. Een van deze verrassingen is Mario’s tekenlied, welke in het Engels gezongen wordt terwijl de tekst in verschillende talen kan worden weergegeven. Voor de Nederlandse en Japanse taal wordt dit juist weergegeven, maar de overige talen zijn omgewisseld. Nintendo zegt hier het volgende over:

We willen je informeren over een fout in een van de 35 geheimpjes van het Game & Watch: Super Mario Bros.-systeem. Mario’s tekenlied, dat je kunt beluisteren door de A-knop ingedrukt te houden (alleen met Engelse stemmen), laat de liedtekst helaas in de verkeerde taal zien wanneer je in het titelscherm voor Duits, Frans, Italiaans of Spaans hebt gekozen. Voor Nederlands, Engels en Japans doet dit probleem zich niet voor. Je kunt echter op elk moment tijdens het afspelen van het lied de taal van de getoonde tekst veranderen. Raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel. Je kunt hiermee alleen de taal kiezen voor Mario’s tekenlied. Er verandert verder niets aan de release van het systeem. Het Game & Watch: Super Mario Bros.-systeem verschijnt, zoals gepland, op 13 november. Onze excuses voor het eventuele ongemak. Nintendo

Hierdoor wordt er dus een andere taal weergegeven als je Frans, Spaans, Duits of Italiaans kiest. Hieronder is een overzicht te vinden waarin je kunt zien welke taal wordt weergegeven als je één van deze talen kiest.

Gekozen taal Weergegeven taal Frans Duits Spaans Frans Duits Italiaans Italiaans Spaans