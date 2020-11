Nintendo heeft XSEED games overgehaald Sakuna naar de Switch te brengen

Het was niet gepland de prachtige titel ‘Sakuna: of Rice and Ruin’ naar Nintendo’s hybride console te brengen. Dat vertelt de vicepresident van uitgever XSEED games, Kenji Hosoi, in een interview met Siliconera. Hij zegt er het volgende over:

Aanvankelijk was ons plan om Sakuna alleen uit te brengen op de PC en PS4. Onze toenmalige Nintendo-contactpersoon nam echter contact met ons op nadat we Sakuna hadden aangekondigd. Hij vroeg te overwegen om de game ook op de Nintendo Switch uit te brengen.

We aarzelden eerst, omdat de Switch geen onderdeel was van het oorspronkelijke plan, en we alles opnieuw hadden moeten plannen. Na meerdere gesprekken met Nintendo hoorden we hoe gepassioneerd ze over het spel waren. Uiteindelijk hebben we daarom besloten Sakuna ook op de Switch uit te brengen.

Het was geen gemakkelijke vraag voor Edelweiss (de ontwikkelaar). Maar we waren het er over eens dat de Switch een geweldig platform is voor de game. Achteraf gezien zijn we blij met de beslissing. We hebben veel waardering voor hoe Nintendo Sakuna actief presenteert. Wat betreft verkoopcijfers maken we een geweldige lancering mee op de Switch met een verhouding van 2:1 boven de PS4! (Vrij vertaald)

Kenji Hosoi, vicepresident van XSEED games, in interview met Siliconera