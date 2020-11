Need for Speed: Hot Pursuit Remastered krijgt launch-trailer

Ben jij klaar voor een flinke dosis snelheid?

Vanaf aanstaande vrijdag zal Need for Speed: Hot Pursuit Remastered in de winkels liggen en daar hoort uiteraard ook een launch-trailer bij. Eerder kon je overigens ook al nieuwe gameplay-beelden bekijken. Mocht je deze hebben gemist, dan zijn die hier te bewonderen.

Need For Speed: Hot Pursuit verscheen oorspronkelijk in 2010 maar krijgt nu dus een compleet geremasterde versie op Nintendo’s hybride console. Zo zal de game onder andere een compleet nieuw uiterlijk gaan krijgen. In Need for Speed Hot Pursuit draait het om spannende races en heftige achtervolgingen. Dit kan je natuurlijk alleen doen, maar met vrienden is het een stuk leuker. Helemaal als het niet uit maakt op welk platform anderen spelen, aangezien dit spel cross-play ondersteunt. Alle DLC is bijgevoegd en de game krijgt daarnaast nog verschillende extra updates.

In de trailer hieronder krijg je in iets meer dan een halve minuut te zien wat de game allemaal te bieden heeft. Ga jij Need for Speed: Hot Pursuit Remastered aanschaffen?