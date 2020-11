Fuser krijgt launch-trailer

Vandaag kan iedereen achter een draaitafel gaan staan!

In maart 2020 hebben de makers van Guitar Hero en Rock Band bekendgemaakt dat hun nieuwe game, Fuser, naar Nintendo’s hybride console ging komen. Vandaag is dan eindelijk de dag dat iedereen achter de draaitafel kan gaan staan. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf nu aan de slag met het ritmespel en om dat te vieren is er een launch-trailer beschikbaar gesteld.

In Fuser sta je achter de draaitafel tijdens festivals voor duizenden mensen. Je hebt meer dan honderd nummers van onder andere Imagine Dragons, Lady Gaga en Panic! At The Disco, waarmee je jouw eigen remixen kunt creëren. Natuurlijk begin je vrij makkelijk, maar je leert steeds meer technieken die je kunt toepassen.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.